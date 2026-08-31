Beim Videospiel-Publisher Take-Two rückt der wohl wichtigste Moment der Unternehmensgeschichte immer näher. GTA 6 erscheint am 19. November und Ende letzter Woche hat Entwickler Rockstar mit einer ausführlichen Gameplay-Präsentation nochmal ordentlich nachgelegt. Die Reaktionen fielen stark aus und auch die Aktie zog am Freitag wieder an. Gleichzeitig steckt mittlerweile natürlich schon ziemlich viel GTA-Euphorie im Kurs. GTA 6 sorgt nochmal für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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