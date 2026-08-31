Zürich - Die Ökonomen der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sehen das Inflationsrisiko für die kommenden Jahre etwas tiefer als bisher. Sie senken ihre Prognosen für die Schweizer Inflation für 2026 und 2027. Hintergrund ist ein tieferer Preisdruck als erwartet. Konkret sagen die ZKB-Experten für das kommende Jahr neu eine Inflationsrate von 0,5 Prozent voraus, wie es im Ausblick vom Montag heisst. Bisher hatten sie mit einer Rate von 0,7 Prozent gerechnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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