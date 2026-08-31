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WKN: A190PQ | ISIN: AT0000A21LA8 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
31.08.26 | 17:02
96,00 
0,00 % 0,00
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Sonstige
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BREITENEDER IMMOBILIEN PARKING KONZERNFINANZIERUNGS GMBH Chart 1 Jahr
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BREITENEDER IMMOBILIEN PARKING KONZERNFINANZIERUNGS GMBH 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
96,00102,0018:02
96,4199,3817:30
Dow Jones News
31.08.2026 17:09 Uhr
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(1)

PTA-AFR: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

DJ PTA-AFR: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Wien (pta000/31.08.2026/16:35 UTC+2) - Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.b-i-p.com/wp-content/uploads/2026/08/ BRIP-Konzernfinanzierung_Halbjahresfinanzbericht_2026_final.pdf Veröffentlichungsdatum: 31.08.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH 
           Schwarzenbergplatz 5/7.1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Anna Vay 
Tel.:         +43 1 513 12 41 1748 
E-Mail:        a.vay@b-i-p.com 
Website:       www.b-i-p.com 
ISIN(s):       AT0000A21XXX (Anleihe) AT0000A3DXXX (Anleihe) AT0000A3UXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788186900289 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2026 10:35 ET (14:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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