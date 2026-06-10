DJ PTA-DD: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/10.06.2026/08:45 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Johann Breiteneder 2 Grund der Meldung a) Position/Status Geschäftsführer b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht Breiteneder Immobilien a) Name Parking Konzernfinanzierungs GmbH b) LEI 529900BBRDS7QBC5Q850 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe Kennung AT0000A3USC0 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 0,00 150 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 150 e) Datum des Geschäfts 01.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Erwerb im Rahmen des Umtausch der 3,5% Schuldverschreibungen 2018 - 2028, Serie 2(ISIN AT0000A21LA8) auf 4,750% Schuldverschreibungen 2026-2032 (ISINAT0000A3USC0) - im Verhältnis 1:1
(Ende)
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Aussender: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Schwarzenbergplatz 5/7.1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Anna Vay Tel.: +43 1 513 12 41 1748 E-Mail: a.vay@b-i-p.com Website: www.b-i-p.com ISIN(s): AT0000A21LA8 (Anleihe) AT0000A3DGB3 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
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June 10, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)