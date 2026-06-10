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WKN: A190PQ | ISIN: AT0000A21LA8 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
10.06.26 | 09:21
94,00 
0,00 % 0,00
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Sonstige
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BREITENEDER IMMOBILIEN PARKING KONZERNFINANZIERUNGS GMBH Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BREITENEDER IMMOBILIEN PARKING KONZERNFINANZIERUNGS GMBH 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
94,00100,0010:31
94,00107,0008:23
Dow Jones News
10.06.2026 09:21 Uhr
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(1)

PTA-DD: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/10.06.2026/08:45 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                      Johann Breiteneder 
   2                   Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                                Geschäftsführer 
b)      Erstmeldung                                    
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
                                               Breiteneder Immobilien 
a)      Name                                      Parking 
                                               Konzernfinanzierungs GmbH 
b)      LEI                                      529900BBRDS7QBC5Q850 
   4              Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments            Anleihe 
        Kennung                                    AT0000A3USC0 
b)      Art des Geschäfts                               Erwerb 
c)      Preis(e)                                    Volumen 
        0,00                                      150 
d)      Aggregierter Preis                               Aggregiertes Volumen 
        0,00                                      150 
e)      Datum des Geschäfts                              01.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                               Außerhalb eines 
                                               Handelsplatzes 
   5               Zu veröffentlichende Erläuterung                    
       Erwerb im Rahmen des Umtausch der 3,5% Schuldverschreibungen 2018 - 2028, 
        Serie 2(ISIN AT0000A21LA8) auf 4,750% Schuldverschreibungen 2026-2032       
       (ISINAT0000A3USC0) - im Verhältnis 1:1

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH 
           Schwarzenbergplatz 5/7.1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Anna Vay 
Tel.:         +43 1 513 12 41 1748 
E-Mail:        a.vay@b-i-p.com 
Website:       www.b-i-p.com 
ISIN(s):       AT0000A21LA8 (Anleihe) AT0000A3DGB3 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781073900839 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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