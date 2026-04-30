DJ PTA-AFR: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wien (pta000/30.04.2026/16:17 UTC+2) - Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.b-i-p.com/wp-content/uploads/2026/04/BRIP_KFG-2025-12-31-1-de.xhtml Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Kurzbeschreibung: Breiteneder Immobilien Parking Konzern?nanzierungs GmbH // Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Schwarzenbergplatz 5/7.1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Anna Vay Tel.: +43 1 513 12 41 1748 E-Mail: a.vay@b-i-p.com Website: www.b-i-p.com ISIN(s): AT0000A21LA8 (Anleihe) AT0000A21LB6 (Anleihe) AT0000A3DGB3 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1777558620665 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
April 30, 2026 10:17 ET (14:17 GMT)