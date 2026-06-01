DJ PTA-Adhoc: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Ad hoc Mitteilung / Ergebnis des Umtauschangebots

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Ad hoc Mitteilung / Ergebnis des Umtauschangebots

Wien (pta000/01.06.2026/18:05 UTC+2)

Ad hoc Mitteilung, 1. Juni 2026: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH gibt Ergebnis des Umtauschangebots bekannt

Die Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH (die "Emittentin") hat am 18. Mai 2026 Anleihegläubiger ihrer im Jahr 2018 emittierten Schuldverschreibungen, ISIN AT0000A21LA8 (die "2018-Schuldverschreibungen"), eingeladen, Angebote zum Umtausch in neu zu begebende, 4,750 % p.a. fix verzinsliche Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Breiteneder Immobilien Parking AG, mit Fälligkeit im Jahr 2032, ISIN AT0000A3USC0 (die "2026-Schuldverschreibungen") abzugeben (das "Umtauschangebot"). Die Umtauschfrist endete am 1. Juni 2026 um 15.00 Uhr (MESZ).

Der Emittentin wurden insgesamt 2018-Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 21.366.000 zum Umtausch in 2026-Schuldverschreibungen gültig angeboten, welche von der Emittentin in diesem Umfang angenommen werden.

Auf Basis des Umtauschverhältnisses von 1:1 werden aufgrund des Umtauschangebots 2026-Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 21.366.000 emittiert. Nach Durchführung des Umtauschangebots wird der ausständige Gesamtnennbetrag der 2018-Schuldverschreibungen EUR 28.634.000 betragen.

Details zum Umtauschangebot sind auch auf der Internetseite der Emittentin (https://www.b-i-p.com/investor-relations /) ersichtlich.

(Ende)

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Aussender: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Schwarzenbergplatz 5/7.1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Anna Vay Tel.: +43 1 513 12 41 1748 E-Mail: a.vay@b-i-p.com Website: www.b-i-p.com ISIN(s): AT0000A21LA8 (Anleihe) AT0000A3DGB3 (Anleihe) AT0000A3USC0 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780329900605 ]

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June 01, 2026 12:05 ET (16:05 GMT)