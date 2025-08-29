DJ PTA-AFR: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/29.08.2025/11:45 UTC+2) - Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.b-i-p.com/wp-content/uploads/2025/08/ 815_Halbjahresfinanzbericht-30.06.2025-Endversion-1.pdf Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025
Aussender: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Schwarzenbergplatz 5/7.1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Anna Vay Tel.: +43 1 513 12 41 1748 E-Mail: a.vay@b-i-p.com Website: www.b-i-p.com ISIN(s): AT0000A21LA8 (Anleihe) AT0000A3DGB3 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart
