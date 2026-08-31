Die Zalando-Aktie konnte den starken Kursanstieg bis Juli auf rund 30 € nicht fortsetzen und gab anschließend wieder deutlich nach. Am Montag notiert sie aktuell bei 24,80 €. Auf Jahressicht verlief die Kursentwicklung äußerst volatil, eine klare Richtung ist bislang nicht erkennbar. Damit stellt sich die Frage: Lohnt sich auf dem aktuellen Kursniveau ein Einstieg? Solide Entwicklung trotz anspruchsvollen Umfelds Momentan sind die Rahmenbedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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