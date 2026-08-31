Die Allianz Aktie gibt nach. Einem britischen Medienbericht zufolge prüft der Versicherer eine Milliardenübernahme, um sein Geschäft in Großbritannien weiter auszubauen.Übernahmefantasie mit Belastungseffekt Allianz steht am Markt wegen möglicher Expansionspläne in Großbritannien im Fokus. Der Versicherer erwägt offenbar eine größere Übernahme, um seine Position in dem wichtigen europäischen Versicherungsmarkt zu stärken. Für Anleger ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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