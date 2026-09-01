Die globale Energiearchitektur verändert sich rasant, was sich in Rekordzubauten bei Erneuerbaren Energien auf beiden Seiten des Atlantiks niederschlägt. Während in Deutschland die Windkraftproduktion historische Höhen erklimmt und der Ausbau der Netze beschleunigt wird, treiben in Nordamerika der steigende Stromhunger von Rechenzentren und großzügige Förderprogramme die Erzeugungskapazitäten massiv voran. Für Anleger gibt es unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette. Wir sehen uns daher heute drei Unternehmen an, die den globalen Megatrend Erneuerbare Energien für sich nutzen wollen: Nordex, RE Royalties und E.ON.Den vollständigen Artikel lesen ...
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