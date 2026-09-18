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zukunftsbilanzen.de
18.09.2026 06:46 Uhr
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Rendite-Feuerwerk: Die Dividenden-Knaller RTL Group, Mutares und RE Royalties im Check

In Zeiten volatiler Märkte und wirtschaftlicher Unsicherheiten sind Dividenden der Fels in der Brandung. Dabei müssen Anleger nicht auf träge Standardaktien setzen. Drei Unternehmen aus dem Nebenwertesegment zünden ein wahres Rendite-Feuerwerk. Die Reise führt von einem etablierten Medienkonzern über einen Sanierungsspezialisten aus dem SDAX bis hin zu einem kanadischen Pionier auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien: Bei RTL sorgen die Übernahme von Sky Deutschland und ein inzwischen profitables Streaming-Geschäft für neue Dynamik. Mutares kauft gezielt defizitäre Sparten von Großkonzernen auf und schmiedet daraus verlässliche Renditen für Aktionäre. Und RE Royalties stellt mit mehr als 10 % Dividendenrendite beide in den Schatten - während im Hintergrund ein diskreter Verkaufsprozess läuft, der Anlegern zusätzlich eine satte Übernahmeprämie bescheren könnte.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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