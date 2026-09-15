Das Geld für sich arbeiten lassen - das ist wohl der Traum aller Anleger. Dividenden können dazu der Schlüssel sein. Doch ein üppiger Cashflow von heute ist wertlos, wenn die zugrunde liegenden Geschäftsmodelle morgen bereits obsolet sind. Der nüchterne Blick auf die Bilanz reicht nicht mehr aus, um verlässlich einschätzen zu können, welche Dividendenaktie wirklich nachhaltig ist - im Sinne konstanter Ausschüttungen und ESG. Wir beleuchten drei Dividendentitel mit Zukunft und zeigen, welche Bedeutung diese Aktien im Depot spielen können.
Enthaltene Werte: CA75527Q1081,DE0008404005,FR0000120271Den vollständigen Artikel lesen ...
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