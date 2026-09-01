Drohnen verändern die moderne Kriegsführung grundlegend. Was früher Millionen kostete, kann heute mit vergleichsweise günstigen unbemannten Systemen aufgeklärt oder bekämpft werden. Entsprechend schnell fahren westliche Staaten ihre Beschaffung hoch. Doch mit den Anforderungen wachsen auch die technischen Herausforderungen. Reichweite, Nutzlast und Einsatzdauer hängen entscheidend von der Energieversorgung ab. Leistungsfähigere Batterien werden damit zu einer Schlüsseltechnologie des Drohnenbooms. Davon könnten nicht nur die großen Rüstungskonzerne profitieren, sondern auch bislang wenig beachtete Zulieferer.Den vollständigen Artikel lesen ...
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