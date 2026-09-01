Nach Jahren voller Milliardeninvestitionen und großer Versprechen muss die Wasserstoffbranche endlich liefern. Entscheidend sind nicht mehr neue Absichtserklärungen, sondern Anwendungen, die im Alltag funktionieren und sich wirtschaftlich skalieren lassen. Brennstoffzellen erreichen inzwischen den Schwerlastverkehr, Anbieter bündeln Technologie und Wasserstoffversorgung und neue Einsatzgebiete entstehen abseits klassischer Fahrzeuge. Für Anleger könnte damit eine neue Phase beginnen. Nicht mehr die Vision entscheidet, sondern wer aus Wasserstoff tatsächlich ein Geschäft macht.
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