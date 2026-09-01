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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALLIANZ - Der Vorstandsvorsitzende der Allianz, Oliver Bäte, will expandieren, und das auch über Akquisitionen. Nach den jüngsten Zukäufen in Singapur im Volumen von knapp 2,4 Milliarden Euro wird der Versicherungskonzern als Interessent für den britischen Pannendienst AA gehandelt. Das berichtete am Wochenende der britische Fernsehsender Sky News unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise. Der Kaufpreis soll sich auf umgerechnet 5,8 Milliarden Euro belaufen. Als weiterer Interessent wird die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT genannt. Eine Allianz-Sprecherin wollte den Bericht nicht kommentieren. Die Verhandlungen dürften damit noch in einem sehr frühen Stadium sein. Dem Bericht zufolge prüfen die Eigentümer des Pannendiensts auch einen Börsengang in London. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

VOLKSWAGEN - Wenige Tage vor der Aufsichtsratssitzung über den Sparkurs bei Volkswagen hat IG-Metall-Chefin und Gremiumsmitglied Christiane Benner Konzernchef Oliver Blume massive Fehler im Umgang mit der Belegschaft vorgeworfen. Blume stelle sich mit der Ankündigung von Werkschließungen gegen Betriebsvereinbarungen und die historische Verantwortung des Konzerns, sagte Benner in einem Interview. "Mit der IG Metall werden die Werke in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm nicht geschlossen", kündigte sie entschiedenen Widerstand bei der Aufsichtsratssitzung am kommenden Freitag an. (Augsburger Allgemeine)

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September 01, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)

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