Das Instrument 5UU1 US91823Y1091 VIA OPTRON.HLDG SP.ADS/1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.09.2026

The instrument 5UU1 US91823Y1091 VIA OPTRON.HLDG SP.ADS/1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.09.2026 and ex capital adjustment on 02.09.2026



Das Instrument 1PZ NO0010564701 PANORO ENERGY ASA NK 0,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.09.2026

The instrument 1PZ NO0010564701 PANORO ENERGY ASA NK 0,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.09.2026 and ex capital adjustment on 02.09.2026





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