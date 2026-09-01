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Dienstag, 01.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
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WKN: A2QJPS | ISIN: US6288772014 | Ticker-Symbol: MUH0
Frankfurt
31.08.26 | 08:02
42,000 Euro
+1,45 % +0,600
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
45,00046,80021:28
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
2CUREX
2CUREX AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
2CUREX AB0,0490,00 %
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC74,10+1,28 %
ELEKTROIMPORTOREN AS1,9000,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC42,000+1,45 %
NEUROTHERA LABS INC0,1570,00 %
REDIVIUM LIMITED0,0010,00 %
VIA OPTRONICS HOLDING AG ADR0,1980,00 %
WA KAOLIN LIMITED0,0020,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.