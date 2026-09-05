7,2 Milliarden US-Dollar für Cannabinoid-Medizin: Was der GW-Deal über NeuroTheras Marktumfeld verrät

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Zwischen dem breiten Cannabismarkt und einem regulär zugelassenen Cannabinoidmedikament liegt ein langer wissenschaftlicher Weg. Wie groß der Wert einer erfolgreich bewältigten klinischen und regulatorischen Entwicklung werden kann, zeigte Jazz Pharmaceuticals im Jahr 2021: Der Biopharmakonzern übernahm GW Pharmaceuticals für rund 7,2 Milliarden US-Dollar. Im Zentrum stand mit Epidiolex ein bereits zugelassenes Cannabidiolmedikament. Für die klinische Plattform von NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) liefert die Transaktion deshalb keinen direkten Bewertungsvergleich - wohl aber einen wichtigen Maßstab.

GW machte aus Cannabidiol ein reguliertes Arzneimittel

GW Pharmaceuticals gelang 2018 ein entscheidender Schritt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte Epidiolex, eine gereinigte Cannabidiol-Lösung, zunächst zur Behandlung von Krampfanfällen im Zusammenhang mit dem Lennox-Gastaut- und dem Dravet-Syndrom. Später kam die tuberöse Sklerose als weitere Indikation hinzu.

Die Zulassung war nicht gleichbedeutend mit einer allgemeinen Anerkennung von CBD-Produkten als Arzneimittel. Sie bezog sich auf eine exakt definierte Formulierung, kontrollierte Herstellung, festgelegte Dosierung und bestimmte Patientengruppen. GW hatte damit nicht lediglich einen bekannten pflanzlichen Inhaltsstoff vermarktet, sondern ihn durch klinische Studien und ein regulatorisches Zulassungsverfahren in ein verschreibungspflichtiges Medikament überführt.

Der wirtschaftliche Erfolg wurde anschließend sichtbar. Epidiolex erzielte bereits 2020 einen Nettoumsatz von mehr als 500 Millionen US-Dollar. Wenige Monate später schloss Jazz Pharmaceuticals die 7,2 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme ab. Im Jahr 2025 erreichten die Produktumsätze von Epidiolex beziehungsweise Epidyolex rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Im zweiten Quartal 2026 stiegen sie gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 292 Millionen US-Dollar.

Jazz kaufte mehr als ein einzelnes Produkt

Für Jazz bestand der Wert von GW nicht allein aus dem damaligen Umsatz. Der Käufer erhielt eine zugelassene Neurologiefranchise, klinische Entwicklungsprogramme, regulatorische Erfahrung sowie Kompetenzen bei Herstellung und Vermarktung cannabinoidbasierter Arzneimittel. Genau diese Verbindung unterscheidet ein Pharmaunternehmen von Anbietern aus dem Konsumgüter- oder Nahrungsergänzungsmittelmarkt.

Auch die FDA trennt klar zwischen zugelassenen Medikamenten und frei vermarkteten Cannabis- oder CBD-Produkten. Die Behörde hat neben Epidiolex unter anderem Dronabinolpräparate für genau festgelegte medizinische Anwendungen zugelassen. Daraus folgt jedoch keine automatische Wirksamkeit in anderen Erkrankungen. Jede neue Kombination, Dosierung und Indikation muss ihren eigenen klinischen Nutzen und ihr eigenes Sicherheitsprofil belegen.

NeuroThera steht deutlich früher in der Entwicklung

An diesem Punkt wird der Vergleich mit NeuroThera relevant - und zugleich begrenzt. Der am weitesten fortgeschrittene Kandidat SCI-110 kombiniert Dronabinol mit Palmitoylethanolamid, kurz PEA. Das Unternehmen untersucht die Kombination derzeit in einer Phase-IIb-Studie bei Erwachsenen mit Tourette-Syndrom. Studienzentren befinden sich an der Medizinischen Hochschule Hannover, am Yale Child Study Center und am Tel Aviv Sourasky Medical Center.

Die wissenschaftliche Ausgangsbasis bildet eine offene Phase-IIa-Studie mit 16 Erwachsenen. Nach zwölf Wochen wurde eine durchschnittliche Verringerung des YGTSS-Tic-Scores um 21 Prozent gemeldet. Da die Studie weder einen Placeboarm noch eine große Teilnehmerzahl besaß, kann das Ergebnis bisher nur als frühes Signal gelten.

Die laufende Phase-IIb-Studie ist randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert und als Crossover-Studie konzipiert. Sie soll damit wesentlich belastbarer untersuchen, ob SCI-110 die Tic-Schwere reduziert und wie sich Sicherheit und Verträglichkeit im Vergleich zu Placebo darstellen. NeuroThera besitzt somit einen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, aber noch kein zugelassenes Medikament und keine mit GW zum Übernahmezeitpunkt vergleichbare kommerzielle Plattform.

7,2 Milliarden US-Dollar sind eine Messlatte, keine Bewertung

Der GW-Deal zeigt, dass cannabinoidbasierte Wirkstoffe innerhalb der regulierten Pharmaindustrie erheblichen Wert erreichen können. Voraussetzung dafür waren bei GW jedoch eine FDA-Zulassung, nachgewiesene Produktumsätze, reproduzierbare Herstellung und eine belastbare regulatorische Infrastruktur. Diese Faktoren entstanden über Jahre und lassen sich nicht aus einem frühen Studienergebnis oder einer Wirkstoffklasse ableiten.

Für NeuroThera liegt der nächste entscheidende Werttreiber deshalb nicht in einem historischen Übernahmepreis, sondern in kontrollierten klinischen Daten. Erst die Phase-IIb-Studie kann zeigen, ob das bei Tourette beobachtete Signal gegenüber Placebo bestehen bleibt. Der Erfolg von Epidiolex belegt, dass Cannabinoide den Weg zum regulären Arzneimittel schaffen können. Er verdeutlicht zugleich, wie hoch die wissenschaftliche und regulatorische Messlatte für jeden neuen Kandidaten liegt.

Quellen

https://investor.jazzpharma.com/news-releases/news-release-details/jazz-pharmaceuticals-completes-acquisition-gw-pharmaceuticals

https://investor.jazzpharma.com/news-releases/news-release-details/jazz-pharmaceuticals-announces-full-year-and-fourth-quarter-2025/

https://investor.jazzpharma.com/news-releases/news-release-details/jazz-pharmaceuticals-announces-second-quarter-2026-financial/

https://www.fda.gov/news-events/public-health-focus/fda-regulation-cannabis-and-cannabis-derived-products-including-cannabidiol-cbd

https://www.thenewswire.com/press-releases/1LpMF0p9W-neurothera-labs-announces-initiation-of-phase-iib-clinical-trial-at-hannover-medical-school-in-germany-for-innovative-treatment-of-tourette-syndrome.html

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Enthaltene Werte: CA64136J1XXX