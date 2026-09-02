The following instruments on XETRA do have their first trading 02.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.09.2026
Aktien
1 DK0064307672 Mendole A/S
2 CA62914C1086 Ni-CO Energy Inc.
3 KYG237451XXX SHEIN Global Holdings Ltd.
4 CA64136J2002 Neurothera Labs Inc.
Anleihen/ETF
1 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
2 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
3 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
4 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
5 IE000RJ3QXXX Schroder Europe Equity Active UCITS ETF
6 IE000MMDBXXX Schroder Japan Equity Active UCITS ETF
7 IE000SDZFXXX Seraphim New Space UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.09.2026
Aktien
1 DK0064307672 Mendole A/S
2 CA62914C1086 Ni-CO Energy Inc.
3 KYG237451XXX SHEIN Global Holdings Ltd.
4 CA64136J2002 Neurothera Labs Inc.
Anleihen/ETF
1 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
2 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
3 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
4 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
5 IE000RJ3QXXX Schroder Europe Equity Active UCITS ETF
6 IE000MMDBXXX Schroder Japan Equity Active UCITS ETF
7 IE000SDZFXXX Seraphim New Space UCITS ETF
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