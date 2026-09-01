HIGHLIGHTS

Sparc hat seine erste kommerzielle Lieferung des Graphen-Additivs ecosparc an einen Tier-1-Beschichtungskunden versandt und damit einen weiteren bedeutenden Schritt bei der Kommerzialisierung seiner Graphen-Technologie erreicht.

Die Dynamik bei der Kommerzialisierung nimmt nach der Markteinführung von zwei mit ecosparc verbesserten Beschichtungsprodukten seit Mai 2026 weiter zu.

Kommerzielle Produktionskapazitäten für ecosparc sind bereits vorhanden, sodass Sparc eine erhebliche Steigerung der Mengen ohne zusätzliche Investitionsausgaben liefern kann.

Sparc treibt eine Pipeline von mehr als 20 aktiven Testprogrammen voran und strebt in den kommenden 6-12 Monaten mehrere zusätzliche kommerzielle Produkteinführungen an.

Der SPP von Sparc, der die Umsetzung dieser wachsenden kommerziellen Pipeline unterstützen soll, steht derzeit berechtigten Aktionären offen und soll am 24. September 2026 schließen.

Sparc Technologies Limited (ASX: SPN | FRA: NLR | OTCQB: SPTCF) (Sparc, Sparc Technologies oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine erste Lieferung von ecosparc an einen Tier-1-Beschichtungshersteller zur Verwendung in einer Hochleistungs-Schutzbeschichtung versandt hat.

Dieser Meilenstein stellt das erste breit eingesetzte Schutzbeschichtungsprodukt dar, das das Graphen-Additiv ecosparc enthält, und folgt auf die ASX-Mitteilungen von Sparc zu kommerziellen Produkteinführungen vom 30. April 2026 und 9. Juni 2026. Der Auftrag über 160 kg wurde aus der Produktionsanlage von Sparc in Adelaide, South Australia, erfüllt. Die derzeitige Produktionskapazität von ecosparc reicht aus, um jährlich rund 4,5 ML Schutzbeschichtungen zu dosieren, und ist ausreichend für die Ausweitung der Kommerzialisierung, ohne dass zusätzliche Investitionsausgaben erforderlich sind.

Sparc Technologies Managing Director, Herr Nick O'Loughlin, kommentierte:

"Die erste kommerzielle Lieferung von ecosparc zur Verwendung durch einen Tier-1-Beschichtungskunden stellt nach mehreren Jahren Forschung, Entwicklung und Feldtests einen bedeutenden Meilenstein für Sparc dar. Wir sind der Ansicht, dass Sparc branchenführende Leistungsdaten für Graphen in Korrosionsschutzbeschichtungen erzielt hat, und diese erste Lieferung an einen Tier-1-Kunden ist ein Beleg für diese Arbeit.

Da die kommerziellen Verkäufe angelaufen sind und zwei Beschichtungshersteller, darunter AkzoNobel, seit Mai 2026 mit ecosparc verbesserte Produkte auf den Markt gebracht haben, hat Sparc eine starke Plattform geschaffen, um zu einem führenden Anbieter von Graphen-Additiven für die Beschichtungsindustrie zu werden. Mit mehr als 20 aktiven Testprogrammen und mehreren neuen kommerziellen Produkten, deren Einführung in den kommenden 6-12 Monaten angestrebt wird, liegt unser klarer Fokus nun darauf, diese Pipeline in eine wachsende Basis von Kunden, Produkten und wiederkehrenden Verkäufen umzuwandeln."

In Übereinstimmung mit dem ASX Compliance Update Nr. 02/25 bestätigt das Unternehmen, dass es die Identität des Tier-1-Beschichtungsherstellers, bei dem es sich um einen Kunden handelt, nicht als eine Information betrachtet, von der eine vernünftige Person erwarten würde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf den Preis oder Wert der Wertpapiere des Unternehmens hat. Dies beruht auf folgenden Gründen:

Die wesentliche Information in der Mitteilung besteht darin, dass das Unternehmen die erste Lieferung seines Graphen-Additivs ecosparc zur Verwendung durch einen Tier-1-Kunden versandt hat, was einen bedeutenden Meilenstein bei der Kommerzialisierung des Produkts ecosparc darstellt. Die fortlaufende Kreditwürdigkeit des Kunden ist für das Verständnis dieses kommerziellen Meilensteins nicht wesentlich. Das Unternehmen wird seine Umsätze und Cashflows gemäß seinen regelmäßigen Finanzberichterstattungspflichten in seinen Quartals- und periodischen Berichten ausweisen;

diese Mitteilung enthält alle wesentlichen Informationen, die für die Beurteilung der Auswirkungen des erreichten kommerziellen Meilensteins auf den Preis oder Wert der Wertpapiere des Unternehmens relevant sind, und ist durch das Weglassen von Informationen nicht irreführend;

der Kunde ist ein globaler Beschichtungshersteller und weder eine nahestehende Partei noch ein wesentlicher Aktionär des Unternehmens.

Angebotszeitraum des Aktienkaufplans eröffnet

Wie am 20. August 2026 gegenüber der ASX bekannt gegeben, bietet Sparc Technologies berechtigten Aktionären die Möglichkeit, an einem nicht garantierten Aktienkaufplan (SPP) teilzunehmen, um bis zu A$1,75 Mio. (vor Kosten) aufzunehmen.

Im Rahmen des SPP haben berechtigte Aktionäre von Sparc Technologies, also Aktionäre mit einer eingetragenen Adresse in Australien oder Neuseeland, die am Mittwoch, dem 19. August 2026, um 19:00 Uhr (AEST) im Aktienregister von Sparc Technologies eingetragen waren (Berechtigte Aktionäre), die Möglichkeit, neue voll eingezahlte Stammaktien des Unternehmens im Wert von bis zu A$30.000 (SPP-Aktien) zu erwerben, ohne Maklergebühren oder andere Transaktionskosten zu zahlen.

Die SPP-Aktien werden zu 17,5 Cent je SPP-Aktie (A$0,175) (SPP-Ausgabepreis) ausgegeben. Dies entspricht einem:

Abschlag von 16,7 % auf den letzten gehandelten Kurs am Montag, dem 17. August 2026 (A$0,210)

Abschlag von 19,7 % auf den 5-Tage-VWAP bis einschließlich Montag, dem 17. August 2026 (A$0,218)

Abschlag von 20,9 % auf den 20-Tage-VWAP bis einschließlich Montag, dem 17. August 2026 (A$0,221)

Der Angebotszeitraum des SPP wurde am Freitag, dem 28. August 2026, eröffnet und soll voraussichtlich am Donnerstag, dem 24. September 2026, um 17:00 Uhr (AEST) schließen, sofern er nicht nach Ermessen des Unternehmens verlängert oder früher geschlossen wird.

Da der SPP nicht garantiert ist, können über den SPP mehr oder weniger als A$1,75 Mio. aufgenommen werden. Falls die im Rahmen des SPP eingegangenen Anträge A$1,75 Mio. übersteigen, kann Sparc Technologies nach eigenem Ermessen entscheiden, Anträge ganz oder teilweise anzunehmen, die dazu führen, dass über den SPP mehr als A$1,75 Mio. aufgenommen werden, vorbehaltlich der Einhaltung des Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) und der ASX Listing Rules.

Das SPP-Angebot erfolgt gemäß dem ASIC Corporations (Share and Interest Purchase Plans) Instrument 2019/547 und erfordert daher für die Zwecke von Chapter 6D des Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) keinen Prospekt.

Der SPP unterliegt den Bedingungen im SPP Offer Booklet, das am Freitag, dem 28. August 2026, auf der ASX-Plattform für Marktmitteilungen veröffentlicht wurde und unter https://investor.xcend.app/sha abrufbar ist. Das Board empfiehlt den Berechtigten Aktionären dringend, das SPP Offer Booklet sorgfältig und vollständig zusammen mit den vom Unternehmen gegenüber der ASX veröffentlichten Mitteilungen zu lesen, bevor sie darüber entscheiden, ob sie am SPP teilnehmen.

Wenn Sie ein Berechtigter Aktionär sind und sich nicht sicher sind, ob die SPP-Aktien eine geeignete Anlage für Sie darstellen, sollten Sie Ihren Finanzberater oder einen anderen professionellen Berater konsultieren. Das Board empfiehlt Ihnen, in Bezug auf den SPP eigenen finanziellen Rat einzuholen und die Kursbewegungen der Aktien des Unternehmens zu berücksichtigen, bevor Sie sich für eine Teilnahme am SPP entscheiden.

Ausblick

Nach der bereits angekündigten Kommerzialisierung von ecosparc mit den führenden Herstellern von Schutzbeschichtungen AkzoNobel und Petro Vietnam Paints liegt der unmittelbare Fokus von Sparc darauf, die Nutzung seines Flaggschiffprodukts bei weiteren Beschichtungsunternehmen und in weiteren Produkten auszuweiten. Sparc sieht sich durch die jüngsten Ergebnisse aus einer Reihe von Testprogrammen bestärkt. Diese geben dem Unternehmen Zuversicht, dass die Dynamik hinter der kommerziellen Einführung von ecosparc innerhalb der Schutzbeschichtungsindustrie im gesamten Jahr 2026 anhalten wird.

Parallel zur kommerziellen Einführung von ecosparc wird Sparc die Produktentwicklungsprogramme für seine neu eingeführte SparcES-Reihe weiter vorantreiben und dabei Chancen bei elektrostatischen und leitfähigen Beschichtungen adressieren, die in Rechenzentren, der Halbleiterfertigung und anderen fortschrittlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus hat Sparc vor Kurzem ein gemeinsames Testprogramm für Pulverbeschichtungen begonnen, wodurch ein weiteres großes Segment des Beschichtungsmarktes hinzukommt, in dem die Additive des Unternehmens eingesetzt werden könnten. Die Erweiterung der adressierbaren Märkte von Sparc auf zusätzliche Beschichtungssegmente ist künftig ein zentraler Schwerpunkt des F&E-Programms des Unternehmens.

-ENDE-

Zur Veröffentlichung freigegeben von: Nick O'Loughlin, Managing Director.

Für weitere Informationen:

Nick O'Loughlin

Managing Director

info@sparctechnologies.com.au

Aiden Bradley

Investor Relations

aiden@nwrcommunications.com.au

+61 414 348 666

Über Sparc Technologies

Sparc Technologies Limited ("Sparc", ASX: SPN | FRA: NLR | OTCQB: SPTCF) ist ein australisches Technologieunternehmen, das Lösungen entwickelt, die die Umwelt- und Nachhaltigkeitsergebnisse für globale Industrien verbessern. Sparc arbeitet in zwei transformativen Technologiebereichen: mit Graphen verbesserten Materialien und grünem Wasserstoff. Sparc betreibt Forschung und Entwicklung intern und verfügt über umfangreiche Kontakte und Beziehungen zum Universitätssektor in Australien und weltweit.

Sparc hat ein Graphen-Additiv, ecosparc, entwickelt und kommerzialisiert, das bereits bei niedrigen Dosierungen die Leistungsfähigkeit kommerziell verfügbarer epoxidbasierter Schutzbeschichtungen erheblich verbessert. Sparc hat eine Produktionsanlage zur Herstellung von ecosparc in Betrieb genommen und arbeitet mit globalen Beschichtungsunternehmen und großen Anlagenbetreibern an Tests, Versuchen und kommerziellen Partnerschaften. Sparc Hydrogen ist ein Joint Venture zwischen Sparc Technologies, Fortescue Ltd und der Adelaide University, das Pionierarbeit bei einer Technologie der nächsten Generation zur Produktion von grünem Wasserstoff leistet. Die photokatalytische Wasserspaltung (PWS) ist eine aufkommende Methode zur Herstellung von grünem Wasserstoff ohne Elektrolyseure - ausschließlich unter Verwendung von Sonnenlicht, Wasser und einem Photokatalysator. Aufgrund des geringeren Infrastrukturbedarfs und Energieverbrauchs hat PWS das Potenzial, Kosten- und Flexibilitätsvorteile gegenüber bestehenden Methoden der Wasserstoffproduktion zu bieten.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: sparctechnologies.com.au

Weitere Informationen über Sparc Hydrogen finden Sie unter: sparchydrogen.com

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03129825-3A700624&v=undefined



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