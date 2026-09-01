Baar - Der Vermögensverwalter Partners Group hat im ersten Halbjahr in etwa im Rahmen der Markterwartungen abgeschlossen. Geschäftsertrag und Gewinn gingen etwas zurück. Derweil kommt es an der Unternehmensspitze zu einem Wechsel. Die Erträge sanken in den ersten sechs Monaten 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 1,12 Milliarden Franken, wie die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Das lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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