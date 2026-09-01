Die Tesla-Aktie hat nach einem Rückgang von rund -41% vom Allzeithoch am 29. Juli ein lokales Tief markiert. Seitdem konnte sich der Kurs kräftig erholen und um +25% zulegen. Damit hat sich das charttechnische Bild zuletzt spürbar aufgehellt. Nun stellt sich die Frage, ob die laufende Erholung weiter an Dynamik gewinnt. Chartanalyse zu Tesla Die Tesla-Aktie hat sich seit dem Tief vom 29. Juli um rund +25% erholt und damit die Bullen wieder deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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