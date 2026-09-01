Alessia Demetz, Gründerin CEO von Alesya de Monaco LTD mit Sitz in London und im Fürstentum Monaco, gründete ADM Club ein Geschäftsmodell, das auf einer vertikalen digitalen Architektur basiert und für globale Skalierbarkeit konzipiert ist und operiert an der Schnittstelle zwischen Luxushandwerk und privaten Netzwerken. Diese kraftvolle, disruptive Vision hochgradig kuratiertes Kunsthandwerk direkt mit dem Kunden zu verbinden überträgt die Rolle, die einst Mäzene an den Renaissancehöfen innehatten, in die digitale Welt.

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Credits: Photo courtesy of ADM Club. Photography by Martin Morrell.

Von Anfang an darauf ausgelegt, die Skalierung des Modells zu ermöglichen, unterstützt diese Architektur sowohl die Entwicklung des ADM-Club-Netzwerks als auch die Implementierung mit internationalen Partnern und eröffnet damit den Weg für Kooperationen mit Betreibern und Organisationen, die kaufkräftige Zielgruppen erreichen.

ADM Club tritt nun in eine neue Expansionsphase seines Netzwerks ausgewählter Ateliers und Mitglieder ein, mit dem Ziel, beide bis zum Jahresende zu verdoppeln und das Wachstum durch eine Reihe internationaler Pop-ups in bedeutenden europäischen Städten zu unterstützen. So wie die Medici und andere europäische Häuser der Renaissance Künstler, Meisterhandwerker und Mäzene innerhalb von Netzwerken zusammenführten, die auf Talent, Savoir-faire, Kultur, Vertrauen und Reputation basierten, hat ADM Club diese Vermittlerrolle digital neu interpretiert und den physischen Hof durch eine technologische Infrastruktur ersetzt.

In einem digitalen Markt, der von standardisierten Technologielösungen dominiert wird, entschied sich Demetz dafür, den gesamten Technologie-Stack einschließlich der App im App Store und bei Google Play sowie der Website https://adm.club auf einer proprietären vertikalen Architektur zu entwickeln, die auf ihrem leistungsstarken, disruptiven Geschäftsmodell basiert. Die Software integriert nativ den Schutz sensibler Daten, Datenschutz, Sicherheit und die Verwaltung des Mitgliederzugangs und macht Technologie und digitale Erfahrung zu strukturellen Bestandteilen des Betriebs und der Skalierbarkeit.

Die 1990 geborene Demetz hat eine internationale Karriere in den Bereichen Architektur, Design, Branding, Business und Luxushotellerie aufgebaut und an der Università Cattolica del Sacro Cuore, der Universität Innsbruck, Sup de Luxe in Paris und der Il Sole 24 Ore Business School in Mailand studiert. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet sie gemeinsam mit ihrem Vater, dem Architekten Hugo Demetz, bei DemetzArch, dem auf Fünf-Sterne-Hotelprojekte spezialisierten Architekturbüro der Familie. In diesem Zusammenhang erkannte sie ein wiederkehrendes Marktparadoxon: Hochspezialisierte unabhängige Ateliers, die maßgeschneiderte Stücke für anspruchsvolle Kunden und private Sammler herstellen können, verfügen häufig weder über ausreichende Sichtbarkeit noch über einen strukturierten Vertriebskanal. Nachdem sie Pilotprojekte zwischen Monaco, London und Dubai entwickelt hatte, um das Modell zu validieren, begann Demetz 2023 mit dem Aufbau von ADM Club.

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