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WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
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28.08.26 | 21:59
187,78 Euro
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NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
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NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ABBOTT LABORATORIES
ABBOTT LABORATORIES Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABBOTT LABORATORIES97,24+0,21 %
ALTRIA GROUP INC59,02-0,40 %
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY70,20-0,26 %
BOEING COMPANY180,66-0,32 %
COCA-COLA COMPANY77,33-0,06 %
CVS HEALTH CORPORATION80,54+0,27 %
DEERE & COMPANY543,60-0,18 %
GENERAL DYNAMICS CORPORATION326,30-0,37 %
HERSHEY COMPANY154,95+0,23 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY44,990-0,35 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION203,30-0,05 %
NVIDIA CORPORATION187,78-0,01 %
PFIZER INC24,075-0,23 %
S&P GLOBAL INC382,90+0,18 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC386,00-0,39 %
VULCAN MATERIALS COMPANY237,90+0,38 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.