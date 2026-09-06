© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaNachhaltigkeit und eine hohe Rendite schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Diese ESG-Aktie schaffte es unter die Top 30 der US-Aktien mit der höchsten Buy-and-Hold-Rendite und verfügt über ein Top ESG-Rating!
Enthaltene Werte: US0028241000,US0394831020,US0970231058,US1912161007,US1266501006,US2441991054,US3695501086,US4278661081,US4592001014,US67066G1040,US7170811035,US02209S1033,US9291601097,US30231G1XXX,US42824C1099,US78409V1044,IE00BK9ZQ967,US13645RBXXXDen vollständigen Artikel lesen
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