Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares erwirbt mit AmeriTerpenes LLC das US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise - Führender US-amerikanischer Hersteller natürlicher terpenbasierter Inhaltsstoffe - Umsatz von rund USD 200 Mio. - Weitere Plattform im Chemicals & Materials-Segment Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat im Rahmen eines Carve-outs mit AmeriTerpenes das Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise Inc. erworben. Die Transaktion stärkt das Chemicals & Materials-Segment, das Mutares im Zuge der Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics von SABIC aufgebaut hat. AmeriTerpenes stellt natürliche terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden, auf Kiefernholz basierenden Rohstoffen her. Zum Produktportfolio zählen unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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