D Am Montag, den 31. August 2026, präsentierte Dr. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG, auf der Frankfurter Herbstkonferenz eine fundamentale strategische Neuausrichtung der Enapter AG: Das bisherige Modell mit kapitalintensiven, werkseigenen Großproduktionen wird aufgegeben. Stattdessen setzt das Unternehmen künftig auf ein schlankes, kapitalarmes Asset-Light-Geschäftsmodell ("Enapter 2.0"). Neben dem Exklusivinterview des Enapter CEO's Dr. Laakmann vom letzten Sonntag im www.nebenwerte-magazin.com nutzte der CEO nun die Herbstkonferenz im Flemings Hotel für die Enapter 2.0 Darstellung. Oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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