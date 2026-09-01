Die DocMorris-Aktie konnte sich nach ihrem Tief im März bei etwa 4 SFR deutlich erholen. Am Montag notiert sie aktuell bei etwa 11 SFR. Der Mehrjahreschart zeigt, dass sich zuletzt ein stabiler Boden gebildet hat. Damit stellt sich die Frage: Beginnt jetzt ein nachhaltiger Kursanstieg? Vertrauen kehrt zurück Das größte Problem des Unternehmens in den vergangenen Jahren war die fehlende Profitabilität. Sowohl beim operativen EBITDA als auch beim Nettoergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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