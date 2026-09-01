DAX leichter, Hugo Boss und Symrise im Fokus

Der DAX startet schwächer in den Dienstag, während sich der Euro Stoxx 50 nahezu unverändert präsentiert. An den US-Märkten deuten die Vorbörsenindikationen auf einen ruhigen Handelsauftakt bei allen Indizes hin. Freundlich schloss der Nikkei 225 den Tag und notierte leichte Kursgewinne.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem neue Hinweise zur Preisentwicklung in Deutschland. Das Ifo-Institut erwartet zwar einen vorübergehend nachlassenden Preisdruck, sieht jedoch keine nachhaltige Entspannung bei der Inflation. Die Preiserwartungen der Unternehmen gingen im August leicht zurück, was kurzfristig für etwas Entlastung spricht. Gleichzeitig warnt das Institut vor den Folgen steigender Energiepreise. Vor allem höhere Notierungen bei Erdgas, Strom und Rohöl könnten sich in den kommenden Monaten erneut auf Verbraucherpreise und Unternehmenskosten auswirken. Entsprechend bleibt die Inflationsentwicklung ein zentrales Thema für Märkte und Notenbanken.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Hugo Boss in den Mittelpunkt des Interesses. Die Aktie kletterte auf den höchsten Stand seit Juni und näherte sich zeitweise wieder der Marke von 40 Euro. Auslöser ist die Ankündigung des Großaktionärs Frasers Group, seinen Anteil an dem Modekonzern weiter ausbauen und künftig die Mehrheit überschreiten zu wollen. Nachdem die Briten bereits knapp 48 Prozent halten, werten Investoren den Schritt als weiteres Bekenntnis zum Unternehmen und als Signal für eine stärkere strategische Einflussnahme.
Gefragt sind zudem die Aktien von Symrise. Der Duft- und Aromenhersteller profitiert von optimistischen Branchenaussichten. Marktteilnehmer verweisen insbesondere auf das robuste Wachstum im Geschäft mit Zutaten für Tiernahrung sowie auf verbesserte Rahmenbedingungen im Lebensmittelbereich. Diese Faktoren sorgen für neues Interesse an dem DAX-Konzern und stützen die Kursentwicklung zum Handelsauftakt. Positiv aufgenommen wird zudem die Veräußerung des US-Geschäfts mit Terpen-Inhaltsstoffen an Mutares. Mit dem Verkauf konzentriert sich Symrise stärker auf seine Kernaktivitäten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN6QQJ
|22,51
|23960,330031 Punkte
|11,66
|Open End
|DAX
|Bear
|UG6JBN
|18,84
|28067,321841 Punkte
|13,95
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Bull
|UR2ASB
|3,66
|925,194123 USD
|23,27
|Open End
|Vinci S.A.
|Bull
|HC18UE
|2,50
|89,258729 EUR
|4,54
|Open End
|X-DAX
|Bull
|HD7XFQ
|68,02
|19381,683268 Punkte
|3,85
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.09.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Put
|UN64C6
|8,47
|24400,00 Punkte
|8,23
|18.06.2027
|Siemens Energy AG
|Call
|UN6NBQ
|0,46
|220,00 EUR
|5,67
|17.03.2027
|DAX
|Put
|UN64BW
|6,53
|23400,00 Punkte
|8,35
|18.06.2027
|Microsoft Corp.
|Call
|UG7MM8
|7,36
|470,00 USD
|4,15
|18.06.2027
|Siemens Energy AG
|Call
|UN3N5C
|1,54
|160,00 EUR
|4,25
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.09.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UR22VE
|6,13
|25386,534051 Punkte
|30
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UG9ZQW
|9,88
|29,894576 USD
|3
|Open End
|Hecla Mining Company
|Long
|UN43FT
|0,71
|14,906172 USD
|4
|Open End
|Nvidia Corp
|Long
|UG2PJT
|1,97
|184,029002 USD
|6
|Open End
|BioNTech
|Long
|UN5SXE
|1,46
|87,114154 USD
|7
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.09.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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