DJ PTA-News: Serviceware SE: Europäisches Unternehmen aus dem Luftfahrtbereich setzt auf KI-native Serviceware Plattform im Service Management

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Serviceware SE: Europäisches Unternehmen aus dem Luftfahrtbereich setzt auf KI-native Serviceware Plattform im Service Management

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Idstein (pta000/01.09.2026/09:00 UTC+2)

Idstein, 1. September 2026. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat ein führendes Unternehmen im Bereich Luftfahrt und kritische Infrastruktur aus Europa als Kunden für ihre KI-native Serviceware Plattform gewonnen. Das Unternehmen wird die Serviceware Plattform zunächst primär im Wissensmanagement einsetzen. Der Vertrag wurde mit einer Mindestlaufzeit von 3 Jahren geschlossen. Der daraus resultierende Gesamtumsatz für Serviceware liegt mindestens im siebenstelligen Euro-Bereich.

Mit der KI-nativen Serviceware Plattform schafft der Neukunde die Grundlage für ein unternehmensweites Wissensmanagement mit klaren Governance-Strukturen und einer zentralen, verlässlichen Wissensbasis. Ziel ist es, historisch gewachsene Informationssilos und fragmentierte Wissensquellen abzulösen sowie Wissen kontextbezogen, transparent und zielgruppenorientiert bereitzustellen. Die integrierte KI unterstützt Mitarbeitende bei der schnellen Auffindung und Nutzung relevanter Informationen, reduziert Such- und Bearbeitungszeiten und trägt zu einer höheren Servicequalität bei. Gleichzeitig bildet die Plattform die Basis, um Wissensmanagement, Informations- und Governance-Prozesse sowie weitere Service- und Geschäftsprozesse schrittweise zu digitalisieren und auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen. Perspektivisch soll die Lösung auf weitere Unternehmensbereiche ausgeweitet werden und als Fundament für Enterprise Service Management (ESM), IT Service Management (ITSM) sowie weitere KI- und Automatisierungsinitiativen dienen.

Dirk Martin, CEO bei Serviceware: "Die hohe KI-Expertise von Serviceware zeigt sich nicht zuletzt in unseren zahlreichen Neukundengewinnen. Unsere Plattformstrategie bildet das Fundament für unser weiteres Wachstum. Die Serviceware Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI-nativ sämtliche ESM-, ITFM- und ITSM-Prozesse auf einer gemeinsamen Plattform abzubilden. Damit hat Serviceware ein schlagkräftiges Alleinstellungsmerkmal im Markt."

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 420 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

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Aussender: Serviceware SE Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788246000277 ]

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September 01, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)