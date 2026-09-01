DJ PTA-CMS: Frequentis AG: FREQUENTIS AG beendet plangemäß Aktienrückerwerb

Erwerb eigener Aktien gemäß Art. 5 MAR / Art. 2 VO (EU) 2016/1052

Frequentis AG: FREQUENTIS AG beendet plangemäß Aktienrückerwerb

Wien (pta000/01.09.2026/09:40 UTC+2)

Der Vorstand der Frequentis AG hat am 11.08.2026 beschlossen, ein Aktienrückerwerbsprogramm gemäß -- 65 Abs 1 Z 4 und 8 AktG auf Basis der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2026 durchzuführen. Dieser Beschluss sowie weitere Details zum Rückerwerbsprogramm wurden am 11.08.2026 gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 596/2014 öffentlich bekannt gemacht.

Der Vorstand der Frequentis AG gibt hiermit bekannt, dass das Rückerwerbsprogramm mit 31. August 2026 plangemäß beendet wurde.

Zusammenfassung des Rückerwerbsprogramms:

Rückerworbenes Gesamtvolumen 10.000 Stück Aktien Anteil am Grundkapital rund 0,08% Höchster Gegenwert je Aktie EUR 78,00 Niedrigster Gegenwert je Aktie EUR 70,80 Gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen Aktien EUR 73,8558 Gesamtwert der rückerworbenen Aktien EUR 738.557,52 Beendigung des Rückerwerbsprogramms 31. August 2026

Details zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs finden sich auf der Website unter www.frequentis.com > Investor Relations > Aktie > Aktienrückerwerb 2026.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

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Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

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September 01, 2026 03:40 ET (07:40 GMT)