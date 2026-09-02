Die Frequentis-Aktie ist seit Jahresbeginn von einer hohen Volatilität geprägt. Den starken Kurseinbruch im Juli auf etwa 60 € konnte die Aktie mittlerweile vollständig wieder aufholen. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei 73,50 €. Damit stellt sich die Frage: Wieviel Potenzial bietet sie noch? Dynamisches Wachstum erzielt Nach einem erfolgreichen Jahresauftakt setzte sich der positive Trend auch im zweiten Quartal fort. Der aktuelle Halbjahresbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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