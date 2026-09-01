Unterföhring (ots) -
1. September 2026. Challenge acceptet! Lilli und Luna Schweiger wollen "Schlag den Star" im zweiten Anlauf gewinnen. Nach ihrer Niederlage gegen die Geiss-Schwestern im Juni 2025 spielen sie nächsten Samstag, 5. September um 20:15 Uhr live auf ProSieben gegen Valentina und Cheyenne Pahde.
"Ich hab' zweimal verloren und dachte mir: Da geht noch was!", erklärt Luna Schweiger kampfeslustig vor dem Schwesternduell. Valentina und Cheyenne Pahde lassen sich davon nicht einschüchtern und machen ihren Gegnerinnen eine unmissverständliche Kampfansage: "Mädels, ihr seid geliefert! Denn WIR liefern ab!".
Wer hat am Samstag im Familienduell die Nase vorn, gewinnt "Schlag den Star" und 100.000 Euro?
Matthias Opdenhövel moderiert "Schlag den Star". Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.
"Schlag den Star" am Samstag, 5. September 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn
Pressekontakt:
Katrin Dietz
Content Communications
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154
email: katrin.dietz@seven.one
Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
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Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6343356
1. September 2026. Challenge acceptet! Lilli und Luna Schweiger wollen "Schlag den Star" im zweiten Anlauf gewinnen. Nach ihrer Niederlage gegen die Geiss-Schwestern im Juni 2025 spielen sie nächsten Samstag, 5. September um 20:15 Uhr live auf ProSieben gegen Valentina und Cheyenne Pahde.
"Ich hab' zweimal verloren und dachte mir: Da geht noch was!", erklärt Luna Schweiger kampfeslustig vor dem Schwesternduell. Valentina und Cheyenne Pahde lassen sich davon nicht einschüchtern und machen ihren Gegnerinnen eine unmissverständliche Kampfansage: "Mädels, ihr seid geliefert! Denn WIR liefern ab!".
Wer hat am Samstag im Familienduell die Nase vorn, gewinnt "Schlag den Star" und 100.000 Euro?
Matthias Opdenhövel moderiert "Schlag den Star". Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.
"Schlag den Star" am Samstag, 5. September 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn
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