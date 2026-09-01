Eon hat angekündigt, seinen Großhandel mit Photovoltaik-Komponenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz deutlich auszubauen. Dafür wird Energetik mit Sitz in Gütersloh zur 100-prozentigen Tochtergesellschaft Eon Energy Technologies. Der Energiekonzern will damit künftig Installationsbetriebe und Projektierern Photovoltaik-Komponenten, Planungsdienstleistung und persönliche Betreuung aus einer Hand anbieten, wie der Energiekonzern am Dienstag mitteilte. Zudem erfolgt mit dem Schritt auch die Ausweitung des Eon-Angebots nach Österreich und in die Schweiz. Das Portfolio umfasst Eon zufolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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