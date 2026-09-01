Swiss Life steigert im ersten Halbjahr Gewinn und Profitabilität deutlich und übertrifft bei der Eigenkapitalrendite sogar die eigene Zielspanne. Gleichzeitig kündigt der Schweizer Versicherer den Abbau von rund 600 Stellen an. Anleger reagieren unentschieden: Die Swiss-Life-Aktie pendelt am Dienstagmorgen um die Nulllinie. Solide Gewinnsteigerung Operativ läuft es bei Swiss Life rund. Der Reingewinn kletterte in den ersten sechs Monaten des Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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