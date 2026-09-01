Zürich - TikTok baut sein Partnernetzwerk in der Schweiz über localsearch aus. Als neuer TikTok Channel Sales Partner ermöglicht localsearch Schweizer KMU den einfachen Zugang zu professioneller TikTok-Werbung und lanciert dazu die neue Werbelösung advertiseONE for TikTok. TikTok zählt zu den am schnellsten wachsenden digitalen Werbeplattformen weltweit und gewinnt auch für Schweizer Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Mit der Ernennung von localsearch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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