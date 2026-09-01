Amazon verdient Milliarden mit seinem Werbegeschäft. Doch laut US-Wettbewerbshütern geht es dabei nicht immer mit rechten Dingen zu. Der Internet-Riese dementiert. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC und mehrere Bundesstaaten verklagen den Internet-Riesen Amazon wegen des Vorwurfs künstlich verteuerter Werbeplätze. Über sieben Jahre hinweg habe der Konzern bei Auktionen von Werbeanzeigen heimlich die Preise nach oben getrieben und so wahrscheinlich zweistellige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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