Vielleicht ist es nur eine Momentaufnahme. Bei der Präsentation von Bert Althaus, dem CFO der H2APEX Group, auf der Herbstkonferenz Ende August 2026 in Frankfurt hatte boersengefluester.de aber definitiv den Eindruck, dass die Anleger der Investmentstory des Wasserstoff-Allrounders deutlich mehr abgewinnen konnten als es noch vor einem Jahr der Fall war. Das mag schlicht und ergreifend daran liegen, dass der Aktienchart von H2APEX nach der heftigen Talfahrt seit einigen Wochen viel Drang nach oben entwickelt. Das Terrain um die 1-Euro-Marke hat der Anteilschein mittlerweile jedenfalls signifikant Richtung Norden verlassen. Dabei stehen Kurse von annähernd 1,30 Euro für einen Börsenwert von knapp 64,5 Mio. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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