© Foto: adobe.stock.comDer Ölmarkt kommt nicht zur Ruhe. Innerhalb weniger Tage stiegen die Preise für Brent-Öl und WTI-Öl kräftig an. Das Momentum ist zurück. Wie ist die Situation einzuschätzen? Drohen wieder Ölpreise über 100 US-Dollar?
Enthaltene Werte: GB0007980591,US1667641005,US26875P1012,GB00BP6MXD84,US30231G1XXX,US20825C1045,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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