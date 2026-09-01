Paderborn/Hamburg - Der SC Paderborn 07 hat Stürmer Rayan Philippe per Leihe vom Bundesliga-Konkurrenten Hamburger SV verpflichtet. Das teilte der Aufsteiger am Dienstag mit. Der 25-Jährige soll künftig mit der Rückennummer 9 für den Sportclub auflaufen und stand am ersten Spieltag der laufenden Spielzeit noch für den HSV auf dem Platz.



In der Jugend spielte Philippe unter anderem für Dijon FCO, wo ihm auch der Sprung in den Profikader gelang. In der Ligue 1 kam er auf fünf Einsätze. Über Leihstationen beim SC Toulon und AS Nancy wechselte er 2021 nach Luxemburg zum FC Swift Hesperingen. Dort erzielte er in zwei Jahren in 45 Einsätzen 39 Tore und bereitete 29 weitere Treffer vor.



Im Sommer 2023 verpflichtete Eintracht Braunschweig den Angreifer. In der 2. Bundesliga absolvierte Philippe in zwei Jahren 59 Partien, in denen er 21 Tore schoss und elf Vorlagen gab. In den beiden Relegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken, in denen Braunschweig die Klasse hielt, traf er einmal. Danach wechselte er zum Hamburger SV und kam dort in der vergangenen Saison in 28 Bundesligaspielen auf fünf Tore. Für die französische U-20-Nationalmannschaft bestritt der 1,82 Meter große Philippe zwei Länderspiele.



Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport des SC Paderborn 07, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Rayan zu unserem Sportclub kommt. Er hat seine Qualitäten sowohl in der 2. Liga als auch zuletzt in der Bundesliga nachgewiesen. Rayan wird uns mit seiner enormen Schnelligkeit, seiner Technik, Dribbel- und Abschlussstärke weiterhelfen."





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