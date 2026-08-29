Dortmund - Am 1. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV mit 2:0 gewonnen.



Bereits in der 9. Minute erzielte Serhou Guirassy das Führungstor für die Gastgeber. Nachdem die Dortmunder Konstantinos Karetsas und Guirassy sich vor dem Strafraum mit einem Kontakt durch die HSV-Defensive kombiniert hatten, traf Guirassy per Flachschuss aus 15 Metern perfekt in die linke Ecke.



In der 1. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte baute Giannis Konstantelias die Führung für den BVB weiter aus. Der Dortmunder Verteidiger Daniel Svensson hatte einen Diagonalball auf BVB-Stürmer Maximilian Beier auf der linken Seite gespielt, der anschließend seinen Teamkollegen Konstantelias bediente. Dieser dribbelte daraufhin nach innen und schoss anschließend durch die Beine von HSV-Verteidiger Sebastiaan Bornauw auf das Tor. Dabei wurde der Schuss noch von Bornauws Knie abgefälscht, sodass der Ball unhaltbar für HSV-Torhüter Heuer Fernandes ins Netz ging.



In der 77. Minute sah der kurz zuvor eingewechselte BVB-Stürmer Samuele Inácio noch die Rote Karte für ein hartes Foul an HSV-Mittelfeldspieler Albert Grönbaek. Durch den Sieg rückt der BVB vorerst auf den 3. Tabellenplatz vor, während sich der HSV vorerst auf dem 16. Tabellenplatz befindet.





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