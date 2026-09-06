Hamburg - Der Hamburger SV hat am 2. Spieltag in seinem ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison eine deutliche 0:5-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 hinnehmen müssen.



Bereits in der 19. Minute brachte Sheraldo Becker die Gäste in Führung, nachdem er einen Fehlpass von Remberg abfing und eiskalt einnetzte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Phillipp Mwene auf 2:0, als er einen flachen Pass von Becker am zweiten Pfosten über die Linie drückte.



In der zweiten Halbzeit setzte Mainz seinen dominanten Auftritt fort. Phillip Tietz traf in der 48. Minute zum 3:0, nachdem Becker von der rechten Seite querlegte. Trotz der komfortablen Führung blieben die Mainzer weiterhin offensiv und belohnten sich in der 83. Minute mit dem vierten Treffer. Tietz erzielte seinen zweiten Treffer des Tages, als er nach einem weiten Schlag von Lee in Szene gesetzt wurde und den Ball an Heuer Fernandes vorbei ins Tor schoss. Der Ex-Hamburger Ransford Königsdörffer setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.



Der HSV fand während der gesamten Partie kaum ins Spiel und konnte sich kaum klare Torchancen erarbeiten. Die Mainzer hingegen zeigten eine reife und seriöse Leistung, die ihnen den verdienten Auswärtssieg einbrachte. Trotz einiger Wechsel in der zweiten Halbzeit konnte der HSV das Blatt nicht mehr wenden und steht nach zwei Spieltagen ohne Punktgewinn da.





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