Leipzig - Am 3. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig den Hamburger SV mit einem klaren 5:0-Sieg deklassiert. Die Leipziger dominierten das Spiel von Beginn an und nutzten die Schwächen der Hamburger konsequent aus. Bereits in der 17. Minute brachte Tidiam Gomis die Sachsen in Führung, nachdem er von Brajan Gruda mustergültig bedient wurde. Antonio Nusa erhöhte in der 28. Minute auf 2:0, nachdem ein Fehler von Shafiq Nandja ausgenutzt wurde.



In der zweiten Halbzeit setzte Leipzig seine Überlegenheit fort. Willi Orbán erzielte in der 72. Minute das 3:0, bevor Christopher Nkunku und Rômulo in der 74. und 77. Minute den Endstand von 5:0 herstellten. Der Hamburger SV hatte dem nichts entgegenzusetzen und war in der Defensive überfordert. Trotz einiger Chancen gelang es den Hamburgern nicht, den Ball im Leipziger Tor unterzubringen.



In der Tabelle hilft der Kantersieg den Leipzigern für den Sprung auf Platz vier, der HSV dagegen ist mit drei Niederlagen in drei Spielen und ohne ein einziges Tor bereits mitten im Abstiegskampf.





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