Erfolgreiche Tests zwischen Tigo MLPE und Ingeteam-Wechselrichtern bestätigen ein offenes Ökosystem mit nachgewiesener Kompatibilität für europäische Solarinstallateure.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energielösungen, gab heute die Erteilung eines Kompatibilitätszertifikats durch den europäischen Marktführer im Bereich Energietechnik, Ingeteam S.A., bekannt, aus dem hervorgeht, welche Wechselrichter von Ingeteam und welche Tigo Flex MLPE-Produkte die Kompatibilitätsprüfungen bestanden haben. Das Zertifikat gilt für bestimmte einphasige und dreiphasige INGECON SUN-Produkte sowie für Produkte der Tigo TS4 MLPE-Produktfamilie, sofern diese ordnungsgemäß ausgelegt und installiert wurden. Gemeinsam sind diese Produkte darauf ausgelegt, einen hohen Mehrwert zu bieten mit einem System, das Solarenergie effizienter erzeugen und verwalten kann und die Funktionen bereitstellt, die Solarkunden in den Bereichen Privathaushalte, Gewerbe und Industrie (C&I) sowie Energieversorger benötigen.

Ingeteam, ein führendes Unternehmen im Bereich Dekarbonisierung und Energiewende, das durch Elektrifizierung und verantwortungsbewusste Innovation eine nachhaltige Zukunft gestaltet, ist in 15 Ländern vertreten und bedient einen vielfältigen globalen Kundenstamm. Mit 25 Jahren Branchenerfahrung hat Ingeteam weltweit eine Wechselrichterleistung von rund 36 GW installiert; dabei sind mehr als 500 Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung tätig, was über 13 der weltweiten Belegschaft von 3.800 Mitarbeitern entspricht. Die Konformitätsbescheinigung gilt für zehn INGECON SUN-Wechselrichtermodelle sowie für die folgenden Tigo TS4 MLPE-Geräte: TS4-A-O, TS4-A-S, TS4-A-F, TS4-A-2F, TS4-X-O, TS4-X-S, TS4-X-F.

"Solarenergie ist ein zentraler Bestandteil unseres umfangreichen Portfolios an Energietechnologien, und der Abschluss dieser Kompatibilitätszertifizierung mit Tigo ist ein weiterer Meilenstein in unserem Bestreben, möglichst vielen Kunden optimierte und hochwertige Lösungen anzubieten, insbesondere im Privatkunden- sowie im Gewerbe- und Industriebereich", sagte Paolo Cigognetti, Vertriebsleiter für Italien im Bereich Solar-PV, BESS und H2. "Da technologische Innovation die treibende Kraft hinter unserem Wachstum, unserer Entwicklung und unserer Führungsposition ist, freuen wir uns auf den Erfolg der Kunden, die wir gemeinsam mit Tigo betreuen."

Diese Zertifizierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die weltweiten Solarmärkte zunehmend in Richtung leistungsfähigerer dezentraler Energiesysteme für private und gewerbliche Anwendungen entwickeln. Weltweit ergab eine aktuelle Analyse, dass erneuerbare Energien im Jahr 2025 33,8 der weltweiten Stromerzeugung ausmachten und damit erstmals in der jüngeren Geschichte die Kohle überholten. Insbesondere in der Europäischen Union deuten Berichte darauf hin, dass die Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie im Jahr 2025 erstmals die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen übertroffen hat. Vor diesem Hintergrund steigt die Nachfrage nach innovativen Lösungen, um das rasante Wachstum neuer Solaranlagen zu begleiten. Dazu gehört die zertifizierte Kompatibilität zwischen Wechselrichtern und MLPE-Plattformen, die Installateuren und Anlagenbesitzern nicht nur mehr Flexibilität, Transparenz auf Modulebene, Sicherheitsfunktionen und langfristige Anlagenzuverlässigkeit bietet, sondern auch ein beruhigendes Gefühl.

"Wir sind davon überzeugt, dass ein offenes Technologie-Ökosystem, das es Solarinstallationsunternehmen und Systemplanern ermöglicht, genau die richtige Kombination von Komponenten zusammenzustellen, für den anhaltenden Erfolg der Solarbranche unerlässlich ist, und wir heißen Ingeteam herzlich willkommen", sagte Gal Bauer, Senior Director für Validierung, Kundenerfolg und Produktmanagement bei Tigo. "Diese Kompatibilitätszertifizierung sowie die ihr zugrunde liegenden Tests zeugen vom Streben beider Unternehmen nach Spitzenleistungen. Darüber hinaus sorgt die Tatsache, dass sowohl Ingeteam als auch Tigo in Bezug auf Vertrieb und Support über eine wahrhaft globale Reichweite verfügen, dafür, dass diese Produktkombination enorme Chancen bietet."

Ingeteam und Tigo veranstalten am Mittwoch, dem 16. September, von 16:00 bis 17:00 Uhr MESZ ein gemeinsames Webinar mit dem Titel "Building Smarter Solar Systems Through Open Compatibility" (Intelligentere Solaranlagen durch offene Kompatibilität). Die Anmeldung für das Webinar ist über diesen Link möglich.

Alle Ingeteam-Produkte, die für die Verwendung mit Tigo-MLPE-Geräten zertifiziert sind, finden Sie auf dieser Kompatibilitätsseite. Weitere Informationen zur Tigo TS4 Flex MLPE-Produktfamilie finden Sie auf der Tigo- Produktseite. Bei Vertriebsanfragen wenden Sie sich bitte hier an Tigo. Weitere Informationen zu den Produkten von Ingeteam finden Sie auf der Ingeteam-Website.

Über Tigo Energy

Das 2007 gegründete Unternehmen Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Energieversorger senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnik mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die erforderliche vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für Solar- und Speicheranlagen in Privathaushalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Über Ingeteam

Ingeteam besteht aus einem Team von 3.800 Mitarbeitern in 15 Ländern und verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen zur innovativen und nachhaltigen Elektrifizierung der Gesellschaft dank modernster Technologie, die auf die Umwandlung elektrischer Energie spezialisiert ist. Wir setzen unsere Technologien für rotierende elektrische Maschinen, Leistungselektronik sowie Steuerungs- und Automatisierungselektronik in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, Batterie-Energiespeicher, Smart Grids, Schienenantriebe, Elektromobilität, Schifffahrt, Wasserwirtschaft, Stahlindustrie, Bergbau und grüner Wasserstoff ein. Auf diese Weise positioniert sich Ingeteam als Maßstab über den gesamten Lebenszyklus der Elektrizität hinweg: Erzeugung, Speicherung, Übertragung, Verteilung und effizienter Verbrauch. www.ingeteam.com

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Contacts:

Technica Communications für Tigo Energy

Luis de Leon

E-Mail: tigoenergy@technica.inc



Communications für Ingeteam Italy

Franco Casadio

E-Mail: franco.casadio@ingeteam.com