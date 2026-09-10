Tigo feiert auf der Fachmesse "Solar Storage Live UK 2026" neun Jahre Wachstum auf dem britischen Markt, eine rekordverdächtige Menge an zurückgewonnener Energie für britische Tigo-Kunden sowie Auszeichnungen im Rahmen des Treueprogramms.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter intelligenter Software-Lösungen für Solar- und Energietechnik, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Messe Solar Storage Live UK 2026 vom 22. bis 24. September in Birmingham wichtige geschäftliche und technische Meilensteine auf dem britischen Markt präsentieren wird. Im Anschluss an eine landesweite Schulungstour für Installateure und die Markteinführung der Tigo GO-ESS-Plattform in Großbritannien wird Tigo seinen Messeauftritt 2026 in Birmingham auf die Optimierung und die Überwachung auf Modulebene mit der Tigo TS4-MPLE-Produktfamilie konzentrieren und britische Installateure in die "Advanced"-Stufe des Tigo-Installateur-Treueprogramms aufnehmen.

Seit 2017 haben Installateure in ganz Großbritannien Tigo-MLPE-Geräte an mehr als 20.000 Kundenstandorten installiert, wobei ab 2023 ein starker Anstieg zu verzeichnen war. Im zweiten Quartal 2026 waren es fast 1.000 Installationsstandorte und allein im Juli fast 500 Standorte. Mehr als 98 aller in Großbritannien installierten Tigo-MLPE-Geräte verfügen über eine Optimierungsfunktion. Aufgrund der häufigen Verschattung, unregelmäßiger Dachhöhen und städtischer Hindernisse auf dem britischen Markt erzielen Tigo-Systeme durchschnittlich 9 zurückgewonnene Energie. Dies führt zu einer erheblichen Kapitalrendite für britische Hausbesitzer, die die Tigo-Optimierung nutzen.

"Für unsere Privatkunden im Bereich Solaranlagen in ganz Großbritannien hat Tigo stets den absolut maximalen Ertrag aus den Solaranlagen erzielt, insbesondere weil wir unsere Planungen nicht unnötig komplizieren müssen", sagte Clark Gourlay, Leiter der Elektroinstallation bei Union Technical Services Ltd. "Zugegeben, die Kunden sind sich nicht immer sicher, welchen Nutzen die zurückgewonnene Energie für sie hat, aber sobald wir den zusätzlichen Ertrag über die EI-App zeigen können, ist das sehr überzeugend. Wir schätzen auch die Betreuung durch das Tigo-Schulungs- und Supportteam, das im Grunde nie weiter als eine E-Mail oder einen kurzen Anruf entfernt ist."

Das GO Optimized ESS integriert die GO-Batterie mit dem Tigo EI-Wechselrichter, den TS4-Flex-MLPE-Optimierungsprodukten, GO Junction für die Wärmepumpenintegration und der Plattform Tigo Energy Intelligence (EI) und bietet Installateuren so ein einziges, vernetztes Ökosystem, das Solarstromerzeugung, Speicherung, E-Mobilität und Hausheizung abdeckt. Installateure, die das GO Optimized ESS zum ersten Mal einsetzen, können vom Tigo-Green-Glove-Programm profitieren, das eine professionelle Überprüfung der Anlagenplanung bietet, technische Experten während der Installation in Bereitschaft hält und einen direkten Feedback-Kreislauf mit dem Tigo-Team schafft. Die Schulungen der Tigo Academy unterstützen die Einarbeitung der Installateure zusätzlich.

Das Tigo-Installateur-Treueprogramm bietet Zugang zu zunehmend mehr Vorteilen auf drei Stufen, je nachdem, wie Installationsunternehmen gemeinsam mit Tigo wachsen. Die drei Programmstufen "Certified", "Advanced" und "Elite" erfordern, dass Installateure festgelegte Schulungs- und Installationsziele erreichen, und bieten entsprechend steigende geschäftliche Vorteile und Supportleistungen. Die vollständige Palette der Vorteile des Tigo-Installateur-Treueprogramms finden Sie hier, und Hausbesitzer können alle aktuellen Teilnehmer des Treueprogramms auf dem britischen Markt hier Um das Tigo-Team auf der "Solar Storage Live UK 2026" zu treffen, besuchen Sie den Stand A32 oder vereinbaren Sie vorab einen Termin über die Veranstaltungsseite hier einsehen.

"Union Technical hat sich sehr schnell als einer der stärksten Tigo-Installateure weltweit etabliert, und ich freue mich, das Unternehmen in der Stufe 'Advanced' des Tigo-Treueprogramms willkommen zu heißen", sagte Mirko Bindi, Senior VP of Sales EMEA MD Europe bei Tigo Energy. "Wir sind fest davon überzeugt, dass Solarenergie eine Teamleistung zwischen Technologieanbietern und den Unternehmen sein muss, die die Anlagen installieren. Deshalb arbeitet Tigo kontinuierlich daran, die Beziehungen zu den Installateuren durch Programme wie die Schulungs-Roadshow, 'Green Glove' und das Treueprogramm auszubauen. Den Rückmeldungen zufolge, die wir in Großbritannien erhalten haben, bringen diese Initiativen die gesamte Solarbranche hier voran."

Um das Tigo-Team auf der "Solar Storage Live UK 2026" zu treffen, besuchen Sie den Stand A32 oder vereinbaren Sie vorab einen Termin über die Veranstaltungsseite hier.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Energieversorger senken. Tigo kombiniert seine Flex-MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierer mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo-MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die gesetzlich vorgeschriebene Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-plus-Speicher-Anlagen im Privathaushalt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

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