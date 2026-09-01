Die Vonovia Aktie rutscht auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Steigende Anleiherenditen setzen dem Immobilienwert zu, während die Charttechnik kaum schnelle Entlastung signalisiert.Zinsen treffen Immobilienwerte hart Vonovia gerät erneut deutlich unter Druck. Der Kurs fällt auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren und zeigt damit, wie stark steigende Renditen die Stimmung für Immobilienaktien belasten. Für Wohnimmobilienkonzerne sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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