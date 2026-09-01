Im Rahmen der Zusammenarbeit werden LoRaWAN -Konnektivität mit preisgekrönter Technologie für smarte Straßenbeleuchtung kombiniert, um die Transformation zur smarten City zu beschleunigen.

Netmore Group, der führende Netzwerkbetreiber und Plattformanbieter für Massive IoT, hat heute bekannt gegeben, dass Flashnet, ein Unternehmen der Lucy Group und global führend im Bereich der intelligenten Straßenbeleuchtung, dem Pulse Partner Programm von Netmore beigetreten ist. Diese Partnerschaft markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Ausbau des Ökosystems von Netmore. Erstklassige Konnektivität wird mit bewährten intelligenten Infrastrukturlösungen verbunden, um die digitale Transformation von Städten und Versorgungsunternehmen weltweit voranzutreiben.

Bedingt durch die rasante Urbanisierung, staatliche Nachhaltigkeitsvorgaben und die weltweit voranschreitende Einführung von Smart-City-Programmen wird die intelligente Straßenbeleuchtung zunehmend als Einstieg in die Transformation zur Smart City und als eines der am schnellsten wachsenden Segmente des globalen IoT-Infrastrukturmarktes angesehen. Während Kommunen und Versorgungsunternehmen die Modernisierung kritischer Infrastrukturen vorantreiben, bietet diese Partnerschaft einen skalierbaren und zuverlässigen Rahmen für die Implementierung intelligenter Straßenbeleuchtungssysteme, die den Energieverbrauch senken, Wartungsabläufe optimieren und die öffentliche Sicherheit verbessern und das alles bei einer offensichtlichen und schnellen Kapitalrendite. Gleichzeitig wird durch die Partnerschaft eine interoperable digitale Grundlage geschaffen, auf der Kommunen umfassendere Smart-City-Anwendungen aufbauen können, die weit über die Beleuchtung hinausgehen und die die nächste Generation von Smart-City-Diensten, Innovationen sowie die langfristige digitale Transformation der Städte unterstützen.

Als Mitglied im Pulse Programm erhält Flashnet Zugang zu den technischen Leistungen von Netmore, zum Partnermanagement und zur Unterstützung des Betriebs sowie zu gemeinsamen Marketingprogrammen. Gemeinsam werden die Unternehmen Initiativen durchführen mit den Schwerpunkten Information der Kunden, regionale Geschäftsentwicklung und Unterstützung von Städten, Versorgungsunternehmen und Lösungsanbietern bei der Migration, wenn diese ihre bestehende Infrastruktur für die Straßenbeleuchtung modernisieren möchten.

"Durch die Teilnahme am Netmore Pulse-Partnerprogramm erhalten wir Zugang zu einem der weltweit umfangreichsten LoRaWAN-Netzwerke auf Carrier-Niveau und zu einem Partner, der unser Engagement teilt, echten und nachhaltigen Mehrwert für Städte und Versorgungsunternehmen zu schaffen", sagte Alexandru Buzatu, CCO bei Flashnet. "Durch die Kombination der intelligenten Lösungen von inteliLIGHT mit der Konnektivitätsinfrastruktur von Netmore können wir unseren Kunden einen schnelleren und risikoärmeren Weg zur intelligenten Straßenbeleuchtung bieten sowie eine Grundlage, auf der sie aufbauen können, wenn ihre Smart-City-Ambitionen wachsen. Wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsamen Erfolge."

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung von IoT-basierten Smart-City-Technologien ist Flashnet seit jeher Vorreiter bei Innovationen im Bereich der intelligenten Straßenbeleuchtung gewesen. Im Jahr 2015 stellte das Unternehmen das weltweit erste LoRaWAN -System vor. Es unterstützt die Einführung groß angelegter, vernetzter Beleuchtungsnetze und bereitet den Weg für eine neue Generation von Smart-City-Infrastruktur. Die preisgekrönte inteliLIGHT -Plattform verwaltet derzeit weltweit mehr als 1,5 Millionen vernetzte Straßenlaternen, die in über 150 Städten in mehr als 60 Ländern auf sechs Kontinenten im Einsatz sind. Sie bietet Steuerung auf Lampenebene, Echtzeitüberwachung, adaptive Beleuchtung, vorausschauende Wartung und fortschrittliche Analysen, die Kunden dabei helfen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Zu den Vorzeigeprojekten zählen Washington D.C. (USA), Brüssel (Belgien), Dschidda (Saudi-Arabien), Athen (Griechenland), Reykjavík (Island) und viele andere.

"Der Beitritt von Flashnet zum Pulse-Programm ist ein starkes Signal, dass sich der Markt für intelligente Beleuchtung weiterhin in Richtung offener, interoperabler Lösungen bewegt, die für Kommunen und Energieversorger messbare Ergebnisse liefern", sagte Frederik Oliver, VP Growth bei Netmore. "Gemeinsam machen wir es Städten auf der ganzen Welt deutlich leichter, ihre Beleuchtungsinfrastruktur zu modernisieren und diese als Sprungbrett für umfassendere Smart-City-Ziele zu nutzen. Die inteliLIGHT-Plattform ist genau die Art von bewährter, skalierbarer Technologie, auf deren Unterstützung unser Programm ausgelegt ist."

Durch den Beitritt von Flashnet wird das Netmore Pulse Partner Program noch weiter ausgebaut. Es handelt sich um ein Ökosystem aus vertrauenswürdigen Technologieanbietern, die sich der Bereitstellung interoperabler, standardbasierter IoT-Lösungen über LoRaWAN-Netzwerke in Carrier-Qualität verschrieben haben. Durch die Bündelung von Konnektivität, Geräten, Anwendungen und Implementierungskompetenz hilft das Programm den Kunden, die digitale Transformation zu beschleunigen, gleichzeitig die Risiken bei der Einführung zu verringern und die Beschaffung zu vereinfachen. So unterstützt es Kommunen dabei, die Bindung an einen Anbieter zu vermeiden und gleichzeitig eine zukunftsfähige städtische Infrastruktur aufzubauen.

Über die Netmore Group

Die Netmore Group ist der weltweit führende Netzbetreiber und Plattformanbieter für Massive IoT und treibt die fortschrittlichsten und nachhaltigsten Lösungen der Welt für Energieversorger, Gebäude, Städte und andere Märkte voran, die von sensorgestützten Umgebungen profitieren. Mit einer jahrzehntelangen Erfahrung mit Innovationen und als Marktführer in der Entwicklung von IoT-Plattformen und im Netzwerkbetrieb setzt Netmore weiterhin Maßstäbe für herausragende Leistungen im IoT-Bereich. Netmore ist in 18 Ländern tätig und wird vom nordischen Infrastrukturinvestor Polar Structure unterstützt.

Über FLASHNET

FLASHNET ist ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich intelligenter Straßenbeleuchtung und Smart-City-Infrastruktur und integriert modernste IT-, Energie- und Telekommunikationstechnologien in innovative Hardware- und Softwarelösungen. Das 2005 gegründete Unternehmen unterstützt Kommunen und Versorgungsunternehmen weltweit dabei, ihre Energieeffizienz zu steigern, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und die digitalen Grundlagen für intelligentere, nachhaltigere Städte zu schaffen. Seit 2022 gehört FLASHNET zur britischen Lucy Group.

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