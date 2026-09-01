Vevey - Nestlé treibt den Umbau seines Geschäfts weiter voran. Als Nächstes stösst der Nahrungsmittelkonzern das Mainstream-Geschäft mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln ab. Den Fokus legt Nestlé in diesem Bereich künftig auf das Premium-Segment. Nestlé verkauft den Bereich Mainstream Vitamins, Minerals and Supplements (VMS) zu einem Preis von 1,0 Milliarden US-Dollar an die US-amerikanische Private-Equity-Firma Yellow Wood ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab