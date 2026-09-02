Die USA verbrauchen ihre Munitionsbestände - Yugo sucht nach Antimon

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Der Krieg gegen Iran entwickelt sich für die USA zunehmend auch zu einem Problem der industriellen Durchhaltefähigkeit. Nach aktuellen Berichten hat der hohe Verbrauch moderner Waffensysteme die amerikanischen Munitionsbestände spürbar belastet. Besonders bei Patriot-PAC-3-Abfangraketen, ATACMS und THAAD wächst die Sorge, wie schnell verbrauchte Bestände wieder aufgefüllt werden können - und was gleichzeitig für andere Konfliktszenarien übrig bleibt. Am Wochenende erhielt die Debatte zusätzliche Brisanz: US-Streitkräfte griffen am Sonntag erneut iranische Raketenstellungen an der Straße von Hormus an. Damit rückt neben den großen Rüstungskonzernen eine Frage stärker in den Vordergrund, die Anleger lange kaum beschäftigt hat: Woher kommen eigentlich die Rohstoffe, die eine dauerhaft höhere westliche Rüstungsproduktion benötigt? Einer davon ist Antimon. Das Halbmetall steht auf der amerikanischen Liste kritischer Mineralien und wird unter anderem in Munition und Zündmitteln eingesetzt. Genau nach diesem Rohstoff exploriert Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) in Bosnien-Herzegowina - und das Unternehmen arbeitet parallel daran, sein dortiges Goldprojekt durch weitere Bohrungen besser zu verstehen.

Der Iran-Krieg legt eine Schwachstelle der USA offen

Sechs Monate Krieg gegen Iran hinterlassen Spuren in den amerikanischen Streitkräften. Reuters berichtete Ende vergangener Woche, dass der langwierige Konflikt die militärische Einsatzbereitschaft der USA belastet. Das Wall Street Journal legte am Wochenende nach und berichtete über Sorgen hinsichtlich der Bestände wichtiger Präzisionswaffen und Luftabwehrsysteme. Nach dem Bericht wurden unter anderem PAC-3-Patriot-Abfangraketen, ATACMS sowie THAAD-Systeme beziehungsweise deren Bestände durch den Bedarf im Nahen Osten stark beansprucht. Gleichzeitig müssen die USA militärische Kapazitäten für Europa und den Indo-Pazifik vorhalten. Das Problem lässt sich nicht allein mit höheren Verteidigungsbudgets lösen: Moderne Rüstungsgüter benötigen komplexe Produktionsketten, spezialisierte Anlagen, Vorprodukte und Rohstoffe. Wenn Washington seine Lager wieder auffüllen und gleichzeitig die Produktion dauerhaft erhöhen will, gewinnt deshalb die Versorgungssicherheit entlang der gesamten Lieferkette an Bedeutung. Die jüngste Eskalation vom Sonntag zeigt, dass diese Belastung noch nicht zwingend beendet ist: Die USA griffen laut Associated Press iranische Raketenstellungen nahe der Straße von Hormus an, nachdem sich die militärischen Aktivitäten zwischenzeitlich abgeschwächt hatten.

Antimon ist mehr als nur ein Nischenmetall

An diesem Punkt kommt Antimon ins Spiel. Die Verbindung zwischen dem Rohstoff und der Rüstungsindustrie ist keine Spekulation. Der U.S. Geological Survey nennt ausdrücklich den Einsatz von Antimon in Kleinwaffenmunition und Zündmitteln. Ein umfangreicher USGS-Bericht beschreibt Antimonsulfid zudem als Bestandteil unter anderem von Munitionszündern, Detonatoren und Leuchtspurmunition. Auch die amerikanischen militärischen Materialstandards zeigen die Bedeutung: Eine weiterhin aktive Spezifikation des US-Verteidigungsapparats definiert Anforderungen an Antimonsulfid für den Einsatz in Munition. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich aus dem aktuellen Verbrauch von Patriot-, THAAD- oder ATACMS-Systemen ein bestimmter Antimonbedarf ableiten lässt. Dafür gibt es auf Basis der öffentlich verfügbaren Quellen keinen belastbaren Nachweis. Die größere strategische Verbindung ist jedoch klar: Steigende Munitionsproduktion erhöht die Aufmerksamkeit für jene Rohstoffe, die in Teilen der militärischen Lieferkette benötigt werden - und Antimon gehört nach Einschätzung der US-Regierung zu den kritischen Mineralien.

Washington stuft Antimon offiziell als kritischen Rohstoff ein

Die strategische Bedeutung geht dabei über die Rüstungsindustrie hinaus. Antimon befindet sich auf der finalen US-Liste der kritischen Mineralien von 2025. Nach Definition des USGS gelten Rohstoffe insbesondere dann als kritisch, wenn sie für Wirtschaft oder nationale Sicherheit wesentlich sind und ihre Lieferketten anfällig für Störungen sind. Neben militärischen Anwendungen wird Antimon beispielsweise in Blei-Säure-Batterien und Flammschutzmitteln verwendet. Historisch hat die US-Regierung dem Rohstoff gerade wegen seiner militärischen Anwendungen besondere Bedeutung beigemessen. Genau deshalb ist die derzeitige Diskussion über Munitionsbestände für den Antimonmarkt interessant: Die Frage lautet nicht nur, wie viele Raketen oder Granaten produziert werden können, sondern zunehmend auch, wie belastbar die vorgelagerten Lieferketten sind.

Yugo sucht den kritischen Rohstoff vor den Toren der EU

Hier entsteht die Verbindung zu Yugo Metals. Das australische Explorationsunternehmen kontrolliert nach eigenen Angaben drei Projekte mit fünf Tenements über insgesamt rund 190 Quadratkilometer in Bosnien-Herzegowina. Beim Sinjakovo-Projekt sucht Yugo unter anderem nach Gold und Antimon. Frühere Rock-Chip-Proben lieferten dort nach Unternehmensangaben Werte von bis zu 4,5 Prozent Antimon, daneben wurden bis zu 8 g/t Gold, 16 Prozent Kupfer und 2 kg/t Silber gemeldet. An anderer Stelle innerhalb des Sinjakovo-Tenements meldete das Unternehmen bei Baritadern ebenfalls Antimon in Oberflächenproben. Entscheidend für die Einordnung: Das sind Explorationsergebnisse aus Oberflächenproben und keine Mineralressource. Yugo hat bislang keine Antimonressource definiert, und aus einzelnen hochgradigen Proben lässt sich weder die Größe noch die wirtschaftliche Abbaubarkeit einer möglichen Mineralisierung ableiten. Für Anleger ist deshalb weniger die absolute Zahl von 4,5 Prozent entscheidend als die Frage, ob zukünftige systematische Exploration eine zusammenhängende und ausreichend große Mineralisierung nachweisen kann.

Der Standort könnte strategisch interessanter werden

Sollte Yugo bei seinen weiteren Arbeiten relevante Antimonmineralisierung bestätigen, wäre auch die Lage bemerkenswert. Bosnien-Herzegowina ist EU-Beitrittskandidat und liegt unmittelbar an der Europäischen Union. Yugo beschreibt seine Projekte deshalb als europäisch gelegene beziehungsweise EU-nahe Rohstoffprojekte. In einer Welt, in der Washington und europäische Regierungen versuchen, kritische Lieferketten widerstandsfähiger zu machen, kann die geografische Lage eines Explorationsprojekts an Bedeutung gewinnen. Allerdings liegt zwischen einem interessanten Explorationsziel und einer neuen europäischen Rohstoffquelle ein langer Weg: Bohrungen müssen Mineralisierung bestätigen, anschließend wären unter anderem Ressourcenmodellierung, metallurgische Untersuchungen, Wirtschaftlichkeitsstudien, Genehmigungen, Finanzierung und letztlich eine positive Investitionsentscheidung notwendig. Yugo befindet sich noch weit vor diesem Punkt.

Parallel nimmt die Goldexploration bei Erak Fahrt auf

Interessant ist deshalb, dass Yugo derzeit nicht allein auf die Antimonstory angewiesen ist. Beim Erak-Prospect des Sinjakovo-Projekts wurden inzwischen neun Diamantbohrungen über insgesamt 1.057 Meter niedergebracht. Besonders ERDD006 lieferte 36,1 Meter mit 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern, darunter 3 Meter mit 14,5 g/t Gold. ERDD009 ergab 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold, während ERDD007 22,4 Meter mit 1,1 g/t Gold lieferte. Auch hier gilt: Es handelt sich um Explorationsergebnisse, nicht um eine Ressource. Eine Ressourcenschätzung hat nach Angaben des Unternehmens noch nicht begonnen. Gerade deshalb sind die nächsten Bohrungen entscheidend: Sie müssen zeigen, wie weit sich die bislang angetroffene Goldmineralisierung tatsächlich fortsetzt und ob sich daraus irgendwann ein ausreichend zusammenhängendes mineralisiertes System ableiten lässt.

400 Meter weiter wartet der nächste Test

Die jüngste Unternehmensmeldung vom 26. August bringt dafür einen konkreten Katalysator. Yugo hat einen zweiten Bohrplatz rund 400 Meter östlich des ersten Erak-Bohrplatzes errichtet - entlang des Streichens der bislang angetroffenen Mineralisierung. Der neue Pad liegt nahe einem früheren Schürfgraben, in dem 61 Meter mit 1,5 g/t Gold gemeldet wurden. Nach Angaben von Yugo deutet das derzeitige geologische Modell darauf hin, dass die Mineralisierung zwischen den beiden Bohrplätzen kontinuierlich sein könnte. Genau an dieser Stelle ist Vorsicht wichtig: Das ist momentan ein geologisches Modell des Unternehmens und keine durch Bohrungen bestätigte Kontinuität. Ob die rund 400 Meter tatsächlich mineralisiert sind und in welcher Mächtigkeit beziehungsweise Qualität, können erst weitere Bohrungen zeigen. Sollte sich die Interpretation bestätigen, wäre das für die Entwicklung des Erak-Prospects dennoch ein wichtiger Schritt.

Jetzt läuft sogar ein zweites Bohrprogramm

Gleichzeitig verbreitert Yugo seine Exploration über Erak hinaus. Beim Cajnice-Projekt haben die Bohrarbeiten an den Prospects Pisonica und Majdan begonnen. Zunächst sind vier Diamantbohrungen über insgesamt rund 600 Meter vorgesehen. Sie sollen die Tiefenfortsetzung von an der Oberfläche identifizierter Gold-Silber-Blei-Mineralisierung untersuchen. Frühere Rock-Chip-Proben lieferten laut Unternehmen bis zu 1,9 g/t Gold, 220 g/t Silber und 13,6 Prozent Blei. Auch diese Zahlen dürfen nicht mit Bohrergebnissen verwechselt werden: Es handelt sich um Oberflächenproben. Die nun laufenden Bohrungen sollen erstmals zeigen, was darunter liegt. Damit verfügt Yugo derzeit über mehrere mögliche Nachrichtentreiber: weitere Ergebnisse von Erak, die Erprobung des zweiten Bohrbereichs rund 400 Meter östlich sowie erste Ergebnisse aus Cajnice.

Für Anleger entscheidet jetzt der Bohrer

Die geopolitische Antimonstory macht Yugo interessanter, ersetzt aber keine erfolgreiche Exploration. Genau darin liegt bei einem Unternehmen in diesem frühen Stadium gleichzeitig Chance und Risiko. Positive Bohrergebnisse könnten die geologische Interpretation der Projekte erheblich verbessern; schwache Ergebnisse könnten Erwartungen ebenso schnell zurücksetzen. Hinzu kommen typische Explorationsrisiken wie Finanzierung und mögliche Verwässerung, Metallurgie, Genehmigungen, Infrastruktur, Rohstoffpreise und die Frage, ob eine entdeckte Mineralisierung jemals wirtschaftlich abbaubar wäre. Noch gibt es bei Yugo weder eine definierte Antimonressource noch eine wirtschaftliche Studie, die einen möglichen Bergbaubetrieb rechtfertigen würde. Anleger sollten die geopolitische Rohstoffstory deshalb als Hintergrund betrachten - der tatsächliche Unternehmenswert wird zunächst davon abhängen, was Yugo mit seinen laufenden Explorationsprogrammen im Boden nachweisen kann.

Fazit

Der Krieg gegen Iran zeigt derzeit sehr konkret, wie schnell selbst die militärischen Vorräte einer Supermacht unter Druck geraten können. Wenn die USA und ihre Verbündeten ihre Bestände wieder auffüllen und gleichzeitig für weitere Konflikte vorsorgen wollen, dürfte die Sicherung industrieller und mineralischer Lieferketten weiter an strategischer Bedeutung gewinnen. Antimon gehört zu den Rohstoffen, die Washington offiziell als kritisch einstuft und die nachweislich in bestimmten Munitionsanwendungen eingesetzt werden. Für Yugo Metals ergibt sich daraus eine interessante, aber noch frühe Konstellation: Das Unternehmen exploriert mit Sinjakovo nach Gold und Antimon in unmittelbarer Nähe zur EU und hat in Oberflächenproben bereits Antimonwerte von bis zu 4,5 Prozent gemeldet. Eine Antimonressource existiert jedoch noch nicht. Kurzfristig dürften deshalb vor allem die Bohrergebnisse entscheiden. Bei Erak steht der Test der östlichen Erweiterung an, während bei Cajnice ein weiteres Bohrprogramm angelaufen ist. Die geopolitische Geschichte liefert den großen Rahmen. Aber ob Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) daraus irgendwann ein wirtschaftlich relevantes Rohstoffprojekt entwickeln kann, muss erst die Exploration zeigen.

Quellen

The Wall Street Journal - Drain on U.S. Munitions From Iran War Raises Fears Over Ability to Deter China, Russia

https://www.wsj.com/politics/national-security/drain-on-u-s-munitions-from-iran-war-raises-fears-over-ability-to-deter-china-russia-c7d4512d

Reuters - Six consequences after six months of war in Iran, 27. August 2026

https://www.reuters.com/world/middle-east/six-consequences-six-months-war-iran-2026-08-27/

Associated Press - US strikes Iranian rocket launchers on the Strait of Hormuz in first military action in weeks, 30. August 2026

https://apnews.com/article/6b098da673ac3161a266ee459d5eff44

U.S. Geological Survey - Methodology and Technical Input for the 2025 U.S. List of Critical Minerals

https://pubs.usgs.gov/publication/ofr20251047/full

U.S. Geological Survey - Interior Department releases final 2025 List of Critical Minerals

https://www.usgs.gov/news/science-snippet/interior-department-releases-final-2025-list-critical-minerals

U.S. Geological Survey - Antimony, Critical Mineral Resources of the United States

https://www.usgs.gov/publications/antimony

U.S. Geological Survey - Antimony, Professional Paper 1802-C (PDF)

https://pubs.usgs.gov/pp/1802/c/pp1802c.pdf

U.S. Department of Defense / Defense Logistics Agency - MIL-DTL-159, Antimony Sulfide for use in ammunition

https://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=1971

Yugo Metals - Sinjakovo Gold & Antimony Project

https://www.yugometals.com/de/projects/sinjakovo

Yugo Metals - Company Fact Sheet / Projects overview

https://www.yugometals.com/en/investors/fact-sheet

Yugo Metals - Projects overview

https://www.yugometals.com/en/projects

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