Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol (FRA/USA): ALI/ALM) steht heute an einem völlig anderen Punkt als noch vor wenigen Monaten. Was über Jahre hinweg primär als ambitioniertes Entwicklungsprojekt wahrgenommen wurde, entwickelt sich nun zu einer strategischen Rohstoffplattform mit Produktion, langfristig abgesicherten Absatzmengen und einer außergewöhnlich starken Kapitalbasis. Der Zeitpunkt könnte kaum spannender sein, denn Wolfram ist längst mehr als ein Metall für Werkzeuge und industrielle Anwendungen. Moderne Verteidigungssysteme, Halbleiter, Hochleistungselektronik und zahlreiche Hightech-Anwendungen benötigen sichere Lieferketten. CEO Lewis Black hat die Herausforderungen angenommen und ist zur Stelle, den kritischen Bedarf des Westens zu sichern. Mit der Sangdong-Mine in Südkorea, der laufenden Produktion in Portugal und zusätzlichen Wachstumsprojekten in Nordamerika und Europa positioniert sich Almonty als einer der wichtigsten westlich ausgerichteten Anbieter strategischer Metalle wie Wolfram und Molybdän. Gleichzeitig verändert sich die finanzielle Architektur des Unternehmens fundamental. Der Kapitalzufluss aus dem operativen Geschäft und die überzeichnete Wandelanleihe ermöglichen es dem Management, mehrere strategische Projekte parallel voranzutreiben. Selten gab es ein vielversprechenderes Setup!Den vollständigen Artikel lesen ...
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